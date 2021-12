Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Abstand falsch eingeschätzt

Apolda (ots)

Auch in der Louis-Braille-Straße in Apolda kam es am 09.12.2021, gegen 15:00 Uhr zu einem Unfall. Ein 50jähriger im Daimler-Benz befuhr die Lessingstraße in Richtung Louis-Braille-Straße. Beim Rechtsabbiegen berührte er mit der Ladefläche seines Fahrzeuges den dort parkenden Pkw Toyota eines 81jährigen. An dessen Fahrzeug entstand daraufhin an der Fahrerseite Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell