Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kollision im Kreisverkehr

Jena (ots)

Eine Kollision zwischen einem Audi und einem BMW ereignete sich am Mittwochabend im Bereich Hermsdorf-Ost. Der Fahrzeugführer des BMW kam aus Richtung Hermsdorf und wollte in den Kreisverkehr einfahren. Hierbei übersah er allerdings den Audi, welcher bereits den Kreisel befuhr. Folglich war ein Zusammenstoß nicht mehr vermeidbar. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sodass diese durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden mussten. Der Unfallverursacher verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

