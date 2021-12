Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erheblicher Sachschaden durch Unachtsamkeit

Apolda (ots)

In Apolda, Carolinenstraße kam es am 09.12.2021, gegen 07:50 Uhr zu einem Unfall. Ein 50jähriger Mann im Pkw Skoda fuhr vom rechts neben der Straße befindlichen Parkstreifen auf die Fahrbahn, ohne dabei den fließenden Verkehr zu beachten und stieß daraufhin mit einer 35jährigen im Pkw Ford zusammen. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt 5.000 Euro.

