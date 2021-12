Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zu früh abgebogen

Apolda (ots)

Am 09.12.2021, gegen 10:40 Uhr kam es in Apolda, Buttstädter Straße zu einem Kleinunfall. Ein 55jähriger Opel-Fahrer befuhr die Auenstraße mit der Absicht, auf die Buttstädter Straße abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs touchierte er leicht den von links kommenden Pkw Hyundai eines 26jährigen hinten rechts an der Stoßstange. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.500 Euro.

