Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vor den Augen davongefahren

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Einen Diebstahl seines Fahrzeuges musste Mittwochfrüh ein 69-Jähriger aus Kahla melden. Gegen 08:20 Uhr startete der Fahrzeughalter seinen Wagen, als ihm plötzlich einfiel das er etwas im Haus vergessen hat. Fortfolgend verließ er das Fahrzeug in Richtung Wohnhaus, wobei der 69-Jährige den Schlüssel stecken ließ und den Motor des Fahrzeuges nicht ausmachte. Scheinbar zufällig läuft in diesem Moment eine männliche Person vorbei, welche die Gunst der Stunde nutzte, sich in das Fahrzeug setzte und mit quietschenden Reifen davonfuhr. Dabei konnte der Täter von einem Zeugen beobachtet werden. Gegen 08:34 Uhr wurde das gestohlene Fahrzeug im Bereich Maua gesehen. Und auch der vermeintliche Dieb konnte aus seiner Anonymität geholt werden, da ein Zeuge den Mann hinter dem Lenkrad erkannte. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen nach dem Fahrzeug und dem 44-jährigen Verdächtigen aus Orlamünde konnte bisher weder der Wagen, noch der schwarze Fiat Sedici aufgefunden werden. Die Ermittlungen dauern weiter an.

