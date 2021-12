Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Führerschein weg

Jena (ots)

Ein 25-Jähriger aus Erfurt wurde am Mittwochnachmittag in der Bertolt-Brecht-Straße in Jena einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der junge Mann war mit einem Opel-Vivaro einer Leihfirma unterwegs, als er von den Beamten angehalten wurde. Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 25-Jährige gar kein Fahrzeug führen darf, da ein rechtskräftiges Fahrverbot gegen ihn vorliegt. Folglich wurde der Führerschein beschlagnahmt und der Mann musste zu Fuß seiner Wege gehen.

