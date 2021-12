Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tür eingetreten

Jena (ots)

Als ein 29-Jähriger am Mittwoch zu seiner Wohnung Am Herrenberge in Jena zurückkehrte, musste er feststellen, dass seine Wohnungstür gewaltsam geöffnet wurde. Unbekannte hatten diese scheinbar eingetreten. Nachdem die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, konnte festgestellt werden, dass der oder die Unbekannten nicht in die Wohnung eingedrungen sind und folglich nichts entwendet wurde. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

