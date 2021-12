Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kleinunfall auf Parkplatz

Oberroßla (ots)

In Oberroßla, in der Leipziger Straße kam es am 08.12.2021, gegen 13:00 Uhr zu einem Kleinunfall. Ein 19jähriger parkte mit einem Pkw VW auf dem dortigen Parkplatz rückwärts aus und übersah dabei eine 61jährige Frau im Pkw Seat, die ebenfalls gerade im Begriff war rückwärts auszuparken. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge und einem Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

