Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Glück gehabt

Jena (ots)

Glück hatte am Mittwochmittag ein Transporter-Fahrer in Jena. Als der 48-Jährige die Dornburger Straße aus Richtung Naumburger Straße befuhr und anschließend nach links in die Friedrich-Wolf-Straße einbiegen wollte, übersah der Fahrzeugführer die für ihn geltende Lichtzeichenanlage. Da die Lichtzeichenanlage für den Transporter "rot" zeigte, wurde dieser auf den straßengleichen Schienenweg von einer herannahenden Straßenbahn erfasst. Glücklicherweise entstand nur Sachschaden und Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell