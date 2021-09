Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Unfallzeugen gesucht

Stadthagen (ots)

Bereits am 07.09.21, in der Zeit von 08.00 Uhr bis 14.40 Uhr, wurde in Stadthagen, Beuthener Weg / Gleiwitzer Straße, ein am Fahrbahnrand geparkter schwarzer Pkw Mini, an der vorderen linken Stoßstange beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Stadthagen, unter Tel. 04721 - 40040 zu melden.

