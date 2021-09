Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Nienburg (ots)

(Haa) Das Polizeikommissariat Stadthagen sucht nach einer Verkehrsunfallflucht in der Luisenstraße nach Zeugen. Die 53-jährige Besitzerin eines blauen VW Golf mit Schaumburger Kennzeichen erstattete am Mittwochvormittag Anzeige beim Kommissariat. Sie hatte ihren Kleinwagen von Dienstag, den 14.09.2021, 11:00 Uhr bis Mittwoch, den 15.09.2021, 09:30 Uhr, am Fahrbahnrand gegenüber der Hausnummer 14 abgestellt. Als sie ihren Wagen wieder benutzen wollte, war ihr eine frische Beschädigung am hinteren rechten Rücklicht aufgefallen. Aufgrund der Unfallspuren vermutet die Polizei, dass die Beschädigungen von einem Fahrradfahrer stammen. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nehmen die Beamten unter 05721/4004 0 entgegen.

