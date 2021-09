Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Auffahrunfall auf B 65

Nienstädt (ots)

(PP) Am Donnerstag, dem 16.09. beabsichtigte gegen 16:53 Uhr ein 85-jähriger Nienstädter, der mit seinem PKW Ford in Nienstädt die B 65 in Richtung Stadthagen befuhr, nach links in den Amselweg abzubiegen. Er setzte den Fahrtrichtungsanzeiger nach links und hielt aufgrund Gegenverkehrs auf dem linken von zwei vorhandenen Fahrstreifen an. Dieser Vorgang wurde von einem nachfolgenden 31-jährigen Bückeburger Skodafahrer zu spät bemerkt, der noch versuchte, rechts an dem stehenden Fahrzeug vorbeizufahren, was ihm jedoch nicht gelang. Bei dem folgenden Aufprall wurde der 85-jährige Nienstädter leicht verletzt und mittels RTW dem Krankenhaus zugeführt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden und sie waren nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme musste die B 65 in Fahrtrichtung Stadthagen für ca. 1 Stunde gesperrt werden. Zeugen, die weitere Angaben zu dem genauen Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0572295930 mit der Polizei Bückeburg in Verbindung zu setzen.

