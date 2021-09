Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stolzenau: Verkehrssicherheitswoche im Zeichen der Vision Zero

Nienburg (ots)

(Haa) Im Jahr 2020 kam es zu insgesamt 935 Verkehrsunfällen im Bereich des Polizeikommissariats Stolzenau. In 120 Fällen wurden die Unfallbeteiligten leicht bis schwer verletzt. Drei Menschen verloren ihr Leben in diesem Jahr bei einem Verkehrsunfall. Im Vergleich zu den Jahren 2018 und 2019 sind die Unfallzahlen jedoch in ihrer Gesamtheit erfreulicherweise rückläufig.

Allerdings stechen bei der Auswertung der Unfallursachen innerhalb dieser letzten 3 Jahre zwei Hauptunfallursachen deutlich hervor. Diese sind die zu hohe und nicht angepasste Geschwindigkeit sowie die Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit durch Alkohol- und Drogenkonsum.

2020 sind 95 Unfälle durch unangepasste Geschwindigkeit verursacht worden. 22 Unfälle entstanden im Zusammenhang mit dem Konsum von Alkohol und Drogen. In insgesamt 52 Fällen kam es dabei zu leichten bis schweren Verletzungen bei den Beteiligten. Ein Mensch starb aufgrund nachweislich nicht angepasster Geschwindigkeit.

Angetrieben von dem Leitbild der Präventionsstrategie Vision Zero und unterstützt von der niedersächsischen Unfallpräventionskampagne "Mein Tempo...Mein Leben" führt das Polizeikommissariat Stolzenau von Montag, den 20.09.2021 bis Freitag, den 24.09.2021, eine Verkehrssicherheitswoche durch.

Die bereits geleistete Verkehrssicherheitsarbeit im Bereich des Kommissariats soll dabei durch mobile und stationäre Kontrollen sowie Geschwindigkeitsüberwachungen intensiviert werden.

"Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten werden in dieser Woche Schwerpunkte in den Bereichen der überhöhten und nicht angepassten Geschwindigkeit und der Beeinflussung von Alkohol- und Drogen während der Fahrt sowie der Ablenkungen im Straßenverkehr setzen.", erläutert Julia Haase, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg. "Nichtsdestotrotz wird der Straßenverkehr natürlich auch weiterhin in seiner Gesamtheit überwacht werden."

Mithilfe von aufklärenden Gesprächen sollen die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer innerhalb der Kontrollen auf ihr Fehlverhalten aufmerksam gemacht und sensibilisiert werden.

"Ein Ziel unserer Verkehrssicherheitsarbeit ist eine dauerhafte Verhaltensänderung bei den kontrollierten Personen herbeizuführen und so die Unfallzahlen zu senken.", so Julia Haase.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell