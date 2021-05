Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Trickdiebe stehlen Bargeld

Lüdenscheid (ots)

Zwei Trickdiebe waren gestern an der Talstraße am Werk. Gegen 12.15 Uhr betraten sie einen dortigen Weinhandel. Einer der beiden verwickelte die Angestellte in ein Gespräch. Währenddessen nutzte der Mittäter die Gelegenheit und klaute Geld aus der Kasse. Die Tat fiel auf, weil das Opfer den Dieb im Kassenbereich bemerkte. Daraufhin hatten es beide Männer eilig zu verschwinden. Täterbeschreibung:

1. Täter: männlich, circa 25-30 Jahre, dunkelhäutig, circa 165-170cm, korpulente Statur, dunkle Kleidung, auffällige Akne im Gesicht, Mund-/Nasenmaske.

2. Täter: männlich, circa 25-30 Jahre, dunkelhäutig, circa 165-170cm, schlanke Statur, kurze schwarze Haare, dunkle Kleidung, Mund-/Nasenmaske.

Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell