Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht

Apolda (ots)

Eine 21jährige Frau teilte der Polizeiinspektion Apolda am 08.12.2021, gegen 10:30 Uhr mit, dass in Apolda, im Ernst-Thälmann-Ring gerade der Spiegel an ihrem Pkw Peugeot von einem anderen Fahrzeug abgefahren wurde. Dies wurde von zwei Bauarbeitern beobachtet und die Geschädigte daraufhin informiert. Der Unfallverursacher, im roten Skoda, flüchtete im Anschluss ohne Angaben zu seiner Person zu hinterlassen. Der Schaden am Peugeot beträgt ca. 300 Euro.

