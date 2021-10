Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: B31 bei Friedenweiler: Fahrzeugführer fährt gegen Schild und begeht Unfallflucht

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[B31 bei Friedenweiler]

Am 24.10.2021, gegen 21:30 Uhr befuhr ein 77-jähriger PKW-Führer die B31 in Fahrtrichtung Donaueschingen. In Höhe einer Ausfahrt zu einer Tank- und Rastanlage bei Rötenbach streifte der PKW-Führer ein Verkehrsschild, welches infolgedessen umknickte. Er setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Dank einer Zeugenaussage, konnte der PKW-Führer durch das Polizeirevier Donaueschingen ausfindig gemacht und einer Kontrolle unterzogen werden. Gegen ihn wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet.

