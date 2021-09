Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Aufmerksame Zeugen.

Menden (ots)

Diebstahl aufgeflogen

Zeugen beobachteten, wie zwei Personen einen Plattformwagen (Einkaufswagen) einer Baufirma am Stuckenacker in ihr Fahrzeug luden und in unbekannte Richtung davonfuhren. Die Zeugen informierten die Polizei, die auf Grund des abgelesenen Kennzeichens die Halteranschrift anfuhren. Da staunte der 46-jährige Halter nicht schlecht, als die Polizei an seiner Anschrift erschien und er mit dem Diebstahl konfrontiert wurde. Er brachte den Wagen zwar zurück, muss sich aber nun wegen Diebstahls verantworten.

