Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Handtasche gestohlen

Schalksmühle (ots)

Eine Seniorin brachte am Dienstag, 21.09., gegen 12 Uhr, nach einem Einkauf in der Hälverstraße den Einkaufswagen zurück. In diesem kurzen Moment kamen dreiste Diebe und stahlen die Handtasche aus dem abgestellten Fahrzeug. Sachdienliche Hinweise zu den Handtaschendieben nimmt die Polizei entgegen.

