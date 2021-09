Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Scheibe eingeschlagen und Stemmhammer gestohlen

Lüdenscheid (ots)

Am Dienstag um 4.09 Uhr hat ein Unbekannter in der Schützenstraße die Seitenscheibe eines Kleintransporters eingeschlagen und aus dem Innenraum einen Hilti-Stemmhammer gestohlen. Eine Anwohnerin hörte das Einschlagen der Scheibe. In derselben Nacht wurde an der Reckenstraße die Seitenscheibe eines Mercedes Vio eingeschlagen. Der Täter erbeutete einen Tablet-Computer aus dem Fahrzeuginneren. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell