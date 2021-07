Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: 89-Jähriger beschädigt beim Ausparken mehrere Fahrzeuge

Mannheim-Käfertal (ots)

Fünf beschädigte Fahrzeuge und ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro, das ist die Bilanz eines Ausparkmanövers eines 89-Jährigen am Donnerstagmorgen. Gegen 08:50 Uhr verständigte eine aufmerksame Passantin die Polizei nachdem sie in der Ladenburger Straße, vor einem dortigen Schnellimbiss, einen älteren Autofahrer beim Ausparken aus einer Parklücke beobachtet hatte, der hierbei gleich mehrere geparkte Autos sowie sein eigenes Fahrzeug beschädigte. Der 89-Jährige streifte zunächst einen links von ihm parkenden BMW und stieß beim Rückwärtsfahren gegen einen hinter ihm parkenden Audi. Beim anschließenden Korrigieren kollidierte der Subaru-Fahrer dann mit dem BMW eines 34-Jährigen, der zum Unfallzeitpunkt noch im Fahrzeug saß. Der 34-Jährige war durch den Zusammenstoß in der Folge derart abgelenkt, dass dieser wiederum gegen einen links von ihm stehenden Hyundai stieß. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und prüft insbesondere, ob der 89-Jährige womöglich mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen muss.

