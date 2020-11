Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte beschädigen zahlreiche Fahrzeuge in Dankersen

Wegen Sachbeschädigungen an mehreren PKWs am vergangenen Wochenende in Dankersen ermittelt die Polizei derzeit gegen unbekannte Täter.

Als ein Mann am Samstagmorgen zu seinem in der Waterloostraße am Fahrbahnrand geparkten VW Sharan ging, bemerkte er einen beschädigten Außenspiegel und rief daraufhin die Polizei. Nach Eintreffen der Beamten stellte sich heraus, dass Unbekannte auch Außenspiegel von zehn weiteren Autos in der Steinkreuzstraße und der Gneisenaustraße demoliert hatten. Darunter Autos der Marken Seat, Renault, Mercedes und Toyota sowie mehrere Ford sowie Volkswagen. Viele der PKWs hatten sich geparkt am Straßenrand befunden.

Nach ersten Erkenntnissen dürften sich die Taten in der Zeit von Freitag, 22.15 Uhr bis Samstag, 7.15 Uhr ereignet haben. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegen.

