Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nach dem Einkauf bestohlen

Schalksmühle (ots)

Einer 86-jährigen Frau wurde am Dienstagmorgen nach dem Einkauf die Handtasche gestohlen. Gegen 12 Uhr lud sie an der Hälverstraße Einkäufe in ihren Wagen und stellte dabei auch ihre Handtasche mit in den Kofferraum. Während sie den Einkaufswagen zurück ins Depot schob, muss ein Unbekannter den Kofferraum geöffnet und die Ledertasche an sich genommen haben. Die Geldbörse aus der Tasche wurde kurz darauf auf der Straße gefunden und in einem Geschäft abgegeben. Es fehlten Bargeld und Impfausweis. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell