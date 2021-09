Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Handgebläse entwendet

Iserlohn (ots)

Ein Unbekannter hat dem Stadtbetrieb am Dienstag gegen 13 Uhr ein Handgebläse gestohlen. Mehrere Mitarbeiter des Märkischen Stadtbetriebes arbeiteten zwischen 12.20 und 12.40 Uhr an Altglascontainern an der Baarstraße, als sie bemerkten, dass ein orangefarbener Iveco-Wagen hinter ihrem Pritschenwagen stoppte. Einige Minuten später fuhr der Wagen weg. Kurz darauf bemerkten die Mitarbeiter, dass das Handgebläse, das am Wegesrand gelegen hatte, verschwunden war. (cris)

