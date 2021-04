Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Fahrradtour endet in Klinik - Radfahrer schwer verletzt

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 51-Jähriger fuhr am Sonntagmittag alleine mit seinem Fahrrad die Downhillstrecke nördlich des Griethwegs hinunter, als er gegen 13:20 Uhr aus bislang unbekannter Ursache stürzte. Der schwer verletzte Radfahrer, dessen Schutzhelm bei dem Sturz zu Bruch ging, versuchte zunächst durch Hilferufe auf sich aufmerksam zu machen, was aber zunächst ohne Erfolg blieb. Erst nach ca. 60 Minuten wurde er von zwei Spaziergängern gefunden. Diese kümmerten sich um den 51-Jährigen und setzten sofort den Notruf ab. Mithilfe eines Quads der Feuerwehr Schriesheim gelang es den Verletzten aus dem schwer zugänglichen Waldgebiet zu retten. Anschließend kam er mit einem Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Klinik.

