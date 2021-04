Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Wildschwein verirrte sich in Neuenheim mit weitreichenden Folgen; zwei Verkehrsunfälle verursacht und einen Fußgänger verletzt

Heidelberg (ots)

Am Dienstagmorgen verirrte sich ein Wildschwein in den Stadtteil Neuenheim. Das Tier stieß zunächst gegen den Mercedes einer 70-jährigen Frau, die gegen 8.30 Uhr von der Schröderstraße auf die Brückenstraße einbiegen wollte. Im Anschluss daran rannte das Wildtier, das offenbar eine blutende Wunde aufwies, weiter in den Ortskern und verletzte in der Lutherstraße einen Fußgänger.

Anschließend verschwand es dann, so die Spurenlage, über den Kapellenweg und die Bergstraße in den angrenzenden Wald.

In der Bergstraße musste rund 10 Minuten nach dem Kontakt mit dem Fußgänger eine 67-jährige VW-Fahrerin dem Tier ausweichen, worauf sie gegen einen geparkten Dacia stieß. Bis auf die leichte Verletzung des Fußgängers sind keine Verletzungen zu beklagen. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Die Suche nach dem Wildschwein wurde gegen 9.30 Uhr eingestellt.

Der örtliche Jagdpächter ist über den Vorfall und das verletzte Tier informiert. Die Tierrettung Rhein-Neckar wurde zunächst zu Unterstützung beim Einfangen des Tieres hinzugerufen.

