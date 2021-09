Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unbekannte erscheinen Morgens.

Plettenberg (ots)

Einbrecher unterwegs

Am gestrigen Morgen, 22.09.21, in der Zeit von 8 Uhr - 10 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter ein Kellerfenster eines Hauses in Baddinghagen ein und stahlen Bargeld und diverse Werkzeuge. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern und/oder verdächtigen Fahrzeugen und Personen im Bereich Dankelmert nimmt die Polizei in Plettenberg entgegen. Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

