Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ungenügender Abstand - Motorradfahrer verletzt

Kaiserslautern (ots)

Ein zu geringer Sicherheitsabstand ist einem Jugendlichen mit seinem Leichtkraftrad am Mittwochmorgen auf der Lauterstraße zum Verhängnis geworden. Als sein Vordermann bremste, fuhr der 16-Jährige auf und stürzte. Nach den derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Jugendliche mit seinem Moped aus Richtung Otterbach kommend in Richtung Kammgarn, vor ihm in gleicher Fahrtrichtung ein Transporter. Als der Transporter-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen musste, krachte der Jugendliche auf das Heck des Wagens. Die Folge: Der 16-Jährige stürzte mitsamt seiner Maschine zu Boden und zog sich Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. |elz

