Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einkaufswagen macht sich selbstständig

Kaiserslautern (ots)

Ein Einkaufswagen und ein Pkw sind am Donnerstagnachmittag im Elf-Freunde-Kreisel kollidiert. Der Einkaufswagen hatte sich verselbstständigt, als ihn eine 32-Jährige zurück zu einem nahegelegenen Supermarkt schieben wollte. Das Vehikel und einen weiteren Einkaufswagen hatte die Frau ineinander geschobenen, als sich der erste Wagen aus der "Kolonne" löste und unkontrolliert in den Verkehrskreisel rollte. Dort krachte er gegen das Auto eines 51-jährigen Fahrers. Am Fahrzeug entstand Sachschaden, den die Polizei auf mindestens 750 Euro schätzt. Die Polizei nahm den Unfall auf. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell