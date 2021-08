Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte-Altenmellrich - Motorradfahrer stürzt

Anröchte (ots)

Am Mittwoch, gegen 05:45 Uhr, ist es an der Straße Boltenhof zu einem Unfall gekommen. Ein 56-jähriger Mann aus Möhnesee war mit seinem Motorrad in Richtung Altenmellrich unterwegs. Als plötzlich ein Tier die Straße querte, bremste er stark und kam zu Fall. Er wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von etwa 500 Euro. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell