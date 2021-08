Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Bremen - Schwerer Verkehrsunfall

Ense (ots)

Am Mittwoch, um 07:04 Uhr, kam es an der Einmündung der Bahnhofstraße auf die B 516 zu einem schweren Unfall. Ein 32-jähriger Autofahrer aus Essen war mit seinem VW-Polo auf der Bahnhofstraße aus Richtung Niederense kommend unterwegs. An der Kreuzung übersah er einen von links, aus Richtung Bremen kommenden Motorroller. Die 16-jährige Rollerfahrerin aus Ense konnte dem Pkw nicht mehr ausweichen und prallte gegen die Fahrerseite des VW. Durch den Aufprall erlitt die Jugendliche tödliche Verletzungen. Die Kreuzung wurde für Rettungsdienste und die Unfallaufnahme gesperrt. Der Autofahrer aus Essen musste durch die Notfallseelsorge betreut werden. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt. Ein Gutachter wurde ebenfalls zur Unfallstelle gerufen. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell