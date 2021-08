Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Radfahrerin gestürzt

Welver (ots)

An der Straße Am Markt ist am Dienstag, gegen 12:00 Uhr, eine 69-jährige Frau mit ihrem Pedelec gestürzt. Von der Reiherstraße kommend wechselte sie auf den Gehweg. Dort hatte eine 31-jährige Frau mit ihrem Auto auf einer Parkfläche geparkt. Als sie die Tür öffnete, kollidierte die Radfahrerin mit dieser und kam zu Fall. Sie verletzte sich leicht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Es entstand nur geringer Sachschaden. (wo)

