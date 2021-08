Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim

Rhein-Neckar-Kreis: Pressemitteilung Nr. 2 zu Verkehrsunfall auf der BAB 659 im Bereich des Autobahnkreuzes Weinheim

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 21-jähriger Fahrer eines PKW Volvo befuhr die BAB 659 aus Viernheim kommend in Fahrtrichtung Weinheim. Nach ersten Ermittlungen versuchte er vor dem Autobahnkreuz Weinheim einem querenden Tier auszuweichen und verlor hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Nachdem er nach links von der Fahrbahn abgekommen und auf die dortige Betonleitwand geprallt war, schleuderte er wieder zurück auf die Fahrbahn und überschlägt sich hierbei mehrfach, bis er schließlich im Unfallendstand (wieder auf allen vier Rädern) zum Stehen kommt. Bei dem Unfall wird der 21-jährige Fahrer, der sich zum Unfallzeitpunkt alleine im Fahrzeug befand verletzt und durch den Rettungsdienst zur Behandlung in eine Mannheimer Klinik eingeliefert. Da die Fahrbahn an der Örtlichkeit mit einem großen Trümmerfeld übersäht war und der PKW Betriebsstoffe verlor, ist neben der Bergung des Fahrzeuges und der Beseitigung der Fahrzeugteile eine Reinigung der Fahrbahn erforderlich. Hierfür wird die BAB 659 voraussichtlich noch bis gegen 02:30 Uhr gesperrt bleiben. Der Verkehr wird weiter über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen ca. 15.000 Euro. Die Autobahnpolizei Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Entgegen der ersten Pressemitteilung war kein zweites Fahrzeug an dem Unfall beteiligt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell