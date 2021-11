Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211101 - 1300 Frankfurt-Innenstadt: Taschendieb festgenommen - weitere Taten aufgeklärt

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Nachmittag nahm die Polizei einen Taschendieb am Mainufer auf frischer Tat fest. Bei der anschließenden Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Beamten weiteres Diebesgut.

Gegen 13:00 Uhr fiel der 35-jährige Mann dem geschulten Auge der Zivilfahnder auf, weil er im Bereich des Römerbergs offensichtlich nach Gelegenheiten Ausschau hielt, um Passanten zu bestehlen. Die Fahnder behielten ihn im Blick und ihre Geduld sollte kurze Zeit später belohnt werden. Als der Mann am Mainufer in einem unbeobachteten Moment die abgestellte Handtasche einer 54-Jährigen an sich nahm, klickten die Handschellen. Bei der anschließenden Durchsuchung auf der Dienststelle fanden die Beamten mehrere tausend Euro Bargeld, teilweise in der Unterhose versteckt. Zudem hatte er einen Rucksack bei sich, der einige Stunden zuvor einem 23-Jährigen gestohlen wurde. Während der Durchsuchung meldete sich plötzlich eine 22-Jährige auf dem Revier, die angab, ihr gestohlenes Smartphone im Gebäude geortet zu haben. Auch dieses fanden die Beamten bei dem Tatverdächtigen. Doch damit nicht genug. Auch ein in engem zeitlichen und örtlichen Zusammenhang begangener Einbruch könnte auf das Konto des 35-Jährigen gehen. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Der Tatverdächtige wird im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt.

