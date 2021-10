Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211031 - 1297 Frankfurt-Hausen: Ein Wolf im Schafspelz

Frankfurt (ots)

(hol) Am Freitagabend entlarvten aufmerksame Zivilfahnder der Frankfurter Polizei einen Mann, der sich teilweise als Polizist gekleidet hatte. Die Beamten fanden bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Mehrfach- und Intensivtäters noch weitere Gegenstände, die sich eignen, den Anschein eines Polizeibeamten zu erwecken.

Gegen 23:30 Uhr fiel den Zivilfahndern der Mann im Bereich der Hauptwache auf, weil er deutlich erkennbar Hoheitsabzeichen der Hessischen Polizei, zum einen auf seiner Fleecejacke, zum anderen an einer Kette um den Hals, trug. Zudem filmte er sich unentwegt selbst mit seinem Smartphone. Dies kam den Beamten verdächtig vor, so dass sie ihren vermeintlichen Kollegen einer Personenkontrolle unterzogen. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie das Ergebnis der Kontrolle hörten: Der Mann ist nämlich nicht nur kein Polizist, sondern auch noch ein Mehrfach- und Intensivtäter aus dem Kreis Offenbach am Main. Bei der anschließend mit dem Einverständnis des 20-Jährigen durchgeführten Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten noch ein Hörsprechgarnitur für Funkgeräte sowie eine Softair-Pistole.

Die Polizei stellte die Gegenstände sicher und leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Missbrauchs von Berufsbezeichnungen und Amtsabzeichen gegen den 20-Jährigen ein. Die Ermittlungen dauern an.

