POL-F: 211029 - 1295 Frankfurt-Höchst: Einweihung der Gedenktafel für Karl Koch - Presseeinladung

PRESSETERMIN: Freitag, 5. November, 15.30 Uhr, 17. Polizeirevier in Höchst, Gebeschusstraße 10

Kultur und Wissenschaftsdezernentin Dr. Ina Hartwig enthüllt gemeinsam mit dem Polizeivizepräsidenten Björn Gutzeit und Vertreterinnen und -vertretern des Ortsbeirats und der AG Geschichte und Erinnerung eine Gedenktafel für den Polizisten Karl Koch am 17. Polizeirevier in Höchst. Der Höchster Karl Koch trat 1918 in die preußische Polizei ein und als die Verfolgung auch für sogenannte Halbjuden begann, warnte er seine Nachbarin Josefine Schain mehrere Male, dass sie sich verstecken konnte - einmal sogar in seiner Wohnung. Mit der Anbringung der Tafel an seinem Dienstort soll öffentlich an seinen Mut erinnert werden.

Um eine Anmeldung bis Donnerstag, 4. November, 12 Uhr, an Jana Kremin, Pressesprecherin Dezernat Kultur und Wissenschaft, E-Mail jana.kremin@stadt-frankfurt.de wird gebeten. Bei einer Teilnahme gelten die bekannten Hygiene- und Abstandsbestimmungen.

