Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211029 - 1294 Frankfurt-Bockenheim: Dreistes Duo bestiehlt 84-Jährigen

Frankfurt (ots)

(dr) Am Mittwochabend (27. Oktober 2021) gelangten zwei bislang unbekannte Trickdiebe in die Wohnung eines 84-jährigen Mannes und erbeuteten sein Bargeld. Der 84-jährige Geschädigte befand sich gegen 18.40 Uhr in einem städtischen Linienbus, als ihn eine unbekannte Frau ansprach. Beide stiegen in der Folge am Westbahnhof aus. Nun bat die Unbekannte den Senior, in dessen Wohnung die Toilette benutzen zu dürfen, was dieser akzeptierte. An der Wohnung angekommen, gesellte sich ihr "Bruder" dazu und begab sich mit in die Wohnräume. Derweil begleitete die Dame den Senior in dessen Schlafzimmer und gab vor, mit ihm den Beischlaf vollziehen zu wollen. Der 84-Jährige lehnte das Angebot jedoch ab, was dazu führte, dass das vermeintliche Geschwisterpaar nun fluchtartig die Wohnung verließ. Im Anschluss bemerkte der Senior, dass ihm rund 270 Euro Bargeld sowie der Schlüssel eines Bankschließfaches gestohlen wurden und rief die Polizei. Beschreibung der unbekannten Täter: Person 1: Weiblich, circa 40 bis 50 Jahre alt, circa 165 cm groß, braune, kurz geschnittene Haare, kräftige Statur (dicklich), sprach deutsch mit Akzent; bekleidet mit einem T-Shirt, blauer Jeanshose und weißen Turnschuhen. Person 2: Männlich, circa 40 bis 50 Jahre alt, circa 170 cm groß, schwarze Haare, schwarzer Vollbart, sprach deutsch mit Akzent; trug eine schwarze Wollmütze, eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den unbekannten Tätern werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 52499 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell