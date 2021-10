Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211028 - 1291 Bundesautobahn 5: Lkw touchiert Brücke

Frankfurt (ots)

(dr) Am Dienstag, den 26. Oktober 2021, ereignete sich auf der Bundesautobahn 5 ein Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw mit Ladung im Bereich des Nordwestkreuz Frankfurt gegen eine Brücke prallte.

Ein 49 Jahre alter Lkw-Fahrer war gegen etwa 11.30 Uhr auf der A5 in Richtung Kassel unterwegs, als sein Fahrzeug der Marke Scania kurz hinter dem Nordwestkreuz Frankfurt mit einem Brückenbauwerk kollidierte. Der Lkw hatte zu diesem Zeitpunkt Fahrzeuge geladen. Aufgrund einer Höhenüberschreitung der Ladung prallte ein auf der oberen Ebene des Transporters geladener Pkw gegen die Brücke bzw. deren Beschilderung. An dem Pkw sowie an der Beschilderung entstand zum Teil erheblicher Sachschaden. Der Skoda eines 28-Jährigen, welcher auf der A5 in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war, wurde zudem von herabfallenden Fahrzeugteilen getroffen und ebenfalls beschädigt. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der verunfallte Lkw stoppte später am Bad Homburger Kreuz. Nach Eintreffen der Polizei konnten die Trümmerteile von der Fahrbahn entfernt werden.

Eine erste Beurteilung vor Ort ergab, dass an der Brücke selbst kein Schaden entstanden sein soll. Die Höhenbeschilderung muss allerdings aufwendig erneuert werden. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell