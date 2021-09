Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sitzgruppe gestohlen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Zwischen dem 04.09.2021, 20:30 Uhr und dem 06.09.2021, 05:15 Uhr suchten unbekannte Täter einen Außenbereich einer Bäckerei in der Ernst-Abbe-Straße in Hildesheim auf und nahmen einen langen Holztisch, zwei Holzbänke sowie einen schwarzen Mülleimer an sich. Die Sitzgruppe war mit einer Kette gesichert, die die Täter vermutlich für den Transport durchtrennten. Mit großer Wahrscheinlichkeit wurden die massiven Holzmöbel mit einem großen Fahrzeug oder einem Pkw mit Anhänger weggekarrt.

Zeugen, die zu der Tat oder dem Verbleib der Möbel Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell