Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Hildesheimer Straße(al) Auf einem Parkplatz mit Garagenhof an der Hildesheimer Str. ist in der Zeit von Donnerstag, 02.09.21 ca. 14 Uhr, bis Sonntag, 05.09.21 20 Uhr eine dort geparkte Mercedes E-Klasse vorne rechts beschädigt worden. Ein flüchtiger Verkehrsteilnehmer hat vermutlich beim Rangieren auf dem Parkplatz einen Schaden von ca. 1000 EUR an dem Mercedes verursacht. Wer Hinweise zu dem möglichen Verursacher machen kann, wird gebeten Kontakt zur Polizei Sarstedt unter 05066-9850 aufzunehmen.

