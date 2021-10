Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211028 - 1290 Bundesautobahn 5: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen und verletzten Personen

Frankfurt (ots)

(ro) Gestern Nachmittag (27. Oktober 2021) kam es auf der BAB 5 zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos und insgesamt vier leicht verletzten Personen. Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen mussten zwei Fahrstreifen zeitweise gesperrt werden.

Zwischen den Anschlussstellen Nordwestkreuz Frankfurt und Bad Homburger Kreuz befuhr ein 49-jähriger Mann mit einem VW Caddy gegen 15:30 Uhr die A5 in Fahrtrichtung Kassel. Dabei erkannte er vermutlich zu spät, dass ein vor ihm fahrender Pkw der Marke Fiat verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf diesen auf. Durch den Aufprall schleuderte der Fiat nach links gegen eine Betongleitwand und, von dort abgewiesen, gegen das Heck eines Pkw der Marke Honda. Während der 29-jährige Fahrer des Honda nach aktuellem Ermittlungsstand unverletzt blieb, wurden der 49-Jährige und die Fahrzeuginsassinnen des Fiat, drei Frauen im Alter von 18, 20 und 27 Jahren, leicht verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Verkehrsunfallaufnahme mussten zwei Fahrstreifen für eine Dauer von etwa 90 Minuten gesperrt werden. Hierbei kam es zeitweise zu einem kilometerlangen Stau. An den Fahrzeugen und der Betongleitwand entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen zur konkreten Unfallursache und zur Höhe des finanziellen Schadens dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell