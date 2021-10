Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Frau wollte Hunde "ungewöhnlich" unterbringen

Moers (ots)

Am Donnerstag gegen 15.00 Uhr rief die Leiterin eines Tierheimes an der Straße Am Peschkenhof die Polizei.

Ein Zeuge war zuvor am Tierheim vorbeigelaufen. Er sah, dass seitlich des Auslaufbereichs ein Auto parkte und bemerkte daneben eine Frau.

Als der Spaziergänger weiterlief, hörte er plötzlich ein dumpfes Geräusch und drehte sich daraufhin zu der Frau um. Dann bemerkte er, wie hinter dem Zaun ein verstörter Hund lief und ging auf die Frau zu.

Der 40 Jahre alte Zeuge aus Moers sprach sie an, ob sie gerade einen Hund über den Zaun geworfen habe, was diese bejahte. Ein zweiter Hund war noch im Auto. Die Frau erklärte gegenüber dem 40-Jährigen, keine andere Möglichkeit zu sehen, die Hunde unterzubringen. Der Moerser bat die Frau dann, zur Tierheimleitung zu gehen, was diese dann auch tat.

Die Tierheimleiterin rief daraufhin die Polizei. Gegenüber den Polizisten erklärte die 65-jährige Tatverdächtige aus Kevelaer dann, die Tiere von einer älteren Dame übernommen zu haben, die in ein Pflegeheim gekommen sei. Da sie selbst keinen Platz habe und alle Tierheime abgelehnt hätten, die Hunde aufzunehmen, hatte sie keinen anderen Ausweg gesehen.

Die 65-Jährige erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell