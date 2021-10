Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211028 - 1289 Frankfurt: Tag des Einbruchschutzes am 31. Oktober 2021 - Polizeiliche Beratungsstelle geöffnet

Frankfurt (ots)

(ro) "Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit" - Am Tag der Zeitumstellung, am Sonntag, den 31. Oktober 2021, findet bundesweit der diesjährige Tag des Einbruchschutzes statt. Bürgerinnen und Bürger können die zusätzliche Stunde noch am gleichen Tag sinnvoll nutzen und sich bei der Polizeilichen Beratungsstelle auf der Zeil zu dieser Thematik informieren und persönlich beraten lassen. Diese wird im Zeitraum von 10:00 bis 16:00 Uhr geöffnet sein.

Gerade in der beginnenden dunklen Jahreszeit suchen Einbrecher im Schutz der Dämmerung vermehrt nach Tatgelegenheiten. Neben finanziellen Schäden und ideellen Verlusten stellt ein Einbruch dabei häufig ein schockierendes Erlebnis dar, nach dem sich viele Geschädigte in ihren Wohnräumen weniger sicher fühlen. Durch ein sicherheitsbewusstes Verhalten und die richtige Sicherungstechnik kann dem präventiv gezielt entgegengewirkt und das Risiko eines Einbruchs minimiert werden.

Die Polizeiliche Beratungsstelle bietet Ihnen am Tag des Einbruchschutzes sowie auch das ganze Jahr über, kostenlose und auf Ihre individuelle Wohnsituation abgestimmte, Beratungen zu vielfältigen Sicherungsmaßnahmen an.

Darüber hinaus hilft auch die Beachtung einiger Verhaltenstipps dabei, Ihr Zuhause mit einfachen Mitteln sicherer zu machen:

- Ziehen Sie Ihre Wohnungs- oder Haustür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer ab, auch wenn Sie nur kurz unterwegs sind. - Verschließen Sie grundsätzlich immer alle Türen und Fenster beim Verlassen der Wohnung, das gilt ebenfalls für gekippte Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Gekippte Fenster sind offene Fenster! - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit und nutzen Sie, insbesondere bei längerer Abwesenheit, verschiedene Möglichkeiten, um einen bewohnten Eindruck zu erwecken und Ihre Anwesenheit vorzutäuschen. Gerade am frühen Abend ziehen dunkle Wohnungen potentielle Einbrecher an! Ihre Polizeiliche Beratungsstelle berät Sie hierzu gerne.

Kontaktmöglicheiten:

Polizeiliche Beratungsstelle

Zeil 33 60313 Frankfurt am Main Tel.: 069/755-55555 Fax: 069/755-55559 E-Mail: beratungsstelle.ppffm@polizei.hessen.de

Öffnungszeiten:

Montag / Mittwoch / Freitag: 08:00 bis 12:00 Uhr Donnerstag: 16:00 bis 19:00 Uhr

Außerhalb der Öffnungszeiten führen die Beamtinnen und Beamten nach Terminvereinbarung auch Beratungen bei Ihnen zu Hause durch.

Weitere Informationen erhalten Interessierte auch online unter:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ https://www.k-einbruch.de/

