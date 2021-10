Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211027 - 1286 Frankfurt-Höchst: Täter raubt 15-Jähriger das Smartphone - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(em) Gestern Abend (26. Oktober 2021) hat ein Unbekannter einer 15-jährigen Jugendlichen das Smartphone entwendet. Ihm gelang mitsamt der Beute die Flucht. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Kurz vor 19.00 Uhr war die 15-Jährige in Begleitung einer 16-jährigen Freundin zu Fuß in der Leverkuser Straße unterwegs. Aufgrund eines Stromausfalls war die Straße nicht ausgeleuchtet, weswegen sie ihr iPhone XR als Taschenlampe nutzte. Plötzlich näherte sich ein unbekannter Fußgänger, welcher ihr das hochwertige Gerät der Marke Apple aus den Händen riss und in Begleitung einer unbekannten Person in Richtung Main die Flucht ergriff. Bei beiden soll es sich mutmaßlich um Jugendliche gehandelt haben. Die sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Frankfurter Polizei führte leider nicht zum Erfolg.

Wer kann Angaben zu der Tat und/oder den Tätern machen? Sachdienliche Hinweise nimmt das 17. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069/755-11700 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell