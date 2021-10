Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211027 - 1284 Frankfurt/Bergen-Enkheim: Mann belästigt zwei Frauen und wird festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 28 Jahre alter Mann hat am Dienstagabend, den 26. Oktober 2021, zwei 18 und 28 Jahre alte Frauen in einer U-Bahn belästigt und sie sexuell anzüglich beleidigt.

Der spätere Beschuldigte befand sich gegen 21.00 Uhr in einer U-Bahn der Linie U7, welche in Richtung Enkheim unterwegs war, als er sich an zwei Frauen wandte und begann, diese sexuell anzüglich zu beleidigen. Hilfsbereite Zeugen hielten ihn fest. An der Endhaltestelle konnte der Mann von einer alarmierten Streife des 18. Polizeireviers festgenommen werden, die ihn für die weiteren Maßnahmen auf ein Polizeirevier verbrachte. Die Beamten stellten im weiteren Verlauf bei ihm einen Atemalkoholwert von über 1,7 Promille fest.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage eingeleitet. Der 28-Jährige, welcher über keinen festen Wohnsitz verfügt, soll nun heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

