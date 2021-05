Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Ferrari durch Steinwurf beschädigt

Meppen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Samstagabend am Schützenhof einen Ferrari durch einen Steinwurf beschädigt. Der gegen kurz vor 19 Uhr angerichtete Sachschaden an der Windschutzscheibe, wird auf etwa 15.000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

