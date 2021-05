Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Samern - Motorradfahrer verletzt

Samern (ots)

Am Samstagnachmittag ist es auf der Salzbergener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 44-jähriger Motorradfahrer wurde dabei leicht verletzt. Gegen 14.20 Uhr fuhr ein 52-jähriger Mann mit seinem Peugeot von der Autobahn ab und bog nach rechts auf die Salzbergener Straße in Richtung Salzbergen ab. Dabei übersah er den 44-jährigen, in Richtung Salzbergen fahrenden Mann auf seiner Honda. Es kam zum Zusammenstoß. Der Kradfahrer stürzte und erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell