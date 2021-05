Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - 81-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Nordhorn (ots)

Am Samstagnachmittag ist es am Döppersweg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 81-jährige Radfahrerin wurde dabei schwer verletzt. Sie war gegen 16.45 Uhr mit ihrem Pedelec in Richtung des Kreisverkehrs "Nach Schleuse" unterwegs. Eine 29-jährige Nordhornerin bog zeitgleich mit ihrem VW Touran aus der De-Vries-Straße nach rechts auf den Döppersweg ab. Sie übersah die Radfahrerin und fuhr diese an. Die Frau stürzte und verletzte sich schwer. Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell