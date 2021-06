Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Garage

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Aus einem PKW, der in einer Garage parkte, stahlen Unbekannte zwischen Montag (31. Mai), 17.30 Uhr, und Dienstag (1. Juni), 09.30 Uhr, in der Straße Am Ohof eine Geldbörse sowie die Fernbedienung eines Garagentors.

