Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand an Gasleitung

Stuttgart-Vaihingen (ots)

In einer Baugrube an der Bachstraße ist in der Nacht zum Montag (19.04.2021) eine Gasleitung in Brand geraten. Ein Zeuge entdeckte den Brand gegen 02.15 Uhr und alarmierte die Polizei. Als die Beamten eintrafen schlugen die Flammen mehrere Meter hoch und hatten bereits eine Hecke, einen Gartenzaun und eine Baustellenabsperrung erfasst. Der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern. Mitarbeiter eines Energieversorgers dichteten das Leck ab, so dass das Feuer gegen 05.40 Uhr gelöscht war. Die umliegenden Bewohner mussten ihre Häuser nicht verlassen; der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro. Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes dauern an.

