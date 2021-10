Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211029 - 1293 Frankfurt-Hausen: Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Eine 59-jährige Frankfurterin überquerte am Donnerstag, den 28. Oktober 2021, gegen 15.10 Uhr, mit ihrem Fahrrad die Straße Am Industriehof in Richtung Am Fischstein, in Höhe der U-Bahnstation Am Fischstein. Beim Überqueren der Gleise übersah sie offenbar die aus Richtung Ludwig-Landmann-Straße nahende U-Bahn. Der Fahrer der Bahn konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenprall. Dabei geriet die 59-Jährige unter die U-Bahn und wurde noch einige Meter mitgeschleift. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

